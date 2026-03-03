Kupa şöleni başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının 4. ve son haftası bugün başlıyor. Turkuvaz Medya'nın yayınladığı organizasyonda tüm maçlar A Spor ve A Haber ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Bugün A Grubu karşılaşmaları oynanacak. Günün ilk düellosu saat 13.00'te Fethiyespor ile Karagümrük arasında oynanacak Burak Olcar yönetecek. Ardından 15.30'da Asen Albayrak'ın yöneteceği maçta İstanbul- Boluspor karşı karşıya gelecek. İki müsabakada A Spor'dan canlı yayınlanacak.



Akşam saatlerinde heyecan devam edecek. 20.30'da Ozan Ergün'ün yöneteceği Başakşehir-Trabzonspor maçı A Spor'da, 20.30'da Çağdaş Altay'ın yöneteceği Corendon Alanyaspor-Galatasaray karşılaşması ise A Haber'de naklen yayınlanacak. Grup maçlarının tamamlanmasının ardından her grupta ilk iki sırayı alan toplam 6 takım ile en iyi 2 grup üçüncüsü (2 takım) olmak üzere 8 ekip çeyrek finale yükselecek. Futbolseverler, gün boyu maçları takip ederek futbola doyacak.