Iğdır’da gol düellosu

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk kovalayan Iğdır FK, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren İzmir ekibi Aliağa'yı ağırladı. Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan ve A Spor'dan canlı olarak yayınlanan karşılaşma, 2-2 berabere sonuçlandı. Iğdır'ın gollerini 38. dakikada Özder Özcan ile 73. dakikada Rotariu attı. Aliağa'nın gollerini ise 37. dakikada Veli Çetin ve 90. dakikada Ahmet İlhan Özek kaydetti. Özellikle Iğdır'da Rotariu'nun füzesi, Aliağa'da da Ahmet İlhan'ın gelişine müthiş volesi A Spor'dan ekranlara gelen maçta gözlerin pasını sildi.