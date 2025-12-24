Konya tek golle

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda A Spor'dan yayınlanan ilk hafta maçında, 2016-17 şampiyonu Konyaspor'la, 1999-00 ve 2020-21 finalisti Antalyaspor Konya'da kozlarını paylaştı. Anadolu Kartalı 21'de Tunahan'ın golüyle öne geçti. 35'te Muleka, kaleci Julian'a takıldı. İkinci yarıda gol arayan Akdeniz ekibi, 90+3'te kaleci Deniz'in sektirdiği topta Ballet ile gole çok yaklaştı ancak Jevtovic son anda araya girip adeta takımını ipten aldı. Konyaspor'da 90+5'te Çağdaş Atan, Antalyaspor'da da maç sonunda Alaattin Gülerce kırmızı gördü.