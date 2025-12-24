İlk hafta 4 maçla bitiyor

Maç Sonuçları

Turkuvaz Medya’nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası’nda grup etabının ilk haftası bugün oynanacak 4 maçla bitiyor. A Grubu’nda Bolu-Fethiye ile B Grubu’nda Iğdır-Aliağa ve Samsun-Eyüpspor, C Grubu’nda Keçiörengücü-Beyoğlu Yeniçarşı karşılaşmaları A Spor’dan canlı yayınlanacak

Giriş: 24 Aralık 2025, Çarşamba 06:50

Turkuvaz Medya kanallarından yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda grup etabının ilk haftası, bugün oynanacak 3 maçla sona eriyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün A Grubu'nda saat 15.30'da Boluspor- Fethiyespor, B Grubu'nda saat 13.00'te Iğdır-Aliağa ve 20.30'da Samsunspor-Eyüpspor ile C Grubu'nda 18.00'de Keçiörengücü-Beyoğlu Yeniçarşı maçları A Spor'dan şifresiz, HD kalitesinde canlı olarak ekranlara gelecek. Ziraat Türkiye Kupası'nın değişen yeni formatıyla birlikte 3 grupta 8'er takımdan ilk 2 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü direkt çeyrek finale çıkacak.

