İlk hafta 4 maçla bitiyor

Turkuvaz Medya kanallarından yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda grup etabının ilk haftası, bugün oynanacak 3 maçla sona eriyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün A Grubu'nda saat 15.30'da Boluspor- Fethiyespor, B Grubu'nda saat 13.00'te Iğdır-Aliağa ve 20.30'da Samsunspor-Eyüpspor ile C Grubu'nda 18.00'de Keçiörengücü-Beyoğlu Yeniçarşı maçları A Spor'dan şifresiz, HD kalitesinde canlı olarak ekranlara gelecek. Ziraat Türkiye Kupası'nın değişen yeni formatıyla birlikte 3 grupta 8'er takımdan ilk 2 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü direkt çeyrek finale çıkacak.