Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor... Türkiye'nin Kupası'nda 4. Tur kura çekimi bugün yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.00'te başlayacak kura çekimine, TFF ve kulüp yetkilileri katılacak.

Kupanın bu turunda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'den 58 ekip yer alacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalarda kazananlar, adlarını 5. eleme turuna yazdıracak. Tüm karşılaşmalar A Spor ekranlarından izleyicilerle buluşacak.