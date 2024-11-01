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Samsun penatılarla

Normal süresi ve uzatmaları golsüz biten maçta, Samsunspor’da Dimata, Bayburt’ta Burak ve Mehmet Aygün penaltıları kaçırdı. son penaltıda Soner Gönül, ağları havalandırıp 4. Tur’u getirdi

Giriş: 01 Kasım 2024, Cuma 06:50

Süper Lig'de 2. sıradaki Samsunspor, A Spor'dan yayınlanan Türkiye Kupası 3. tur maçında 3. Lig 3. Grup'tan Bayburt Özel İdare'ye konuk oldu. Normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona eren maçı penaltılarda 4-2 kazanan Samsunspor tur atladı. Maçta iki takımın da birer topu direkten dönerken, penaltılarda şimşeklerde Emre, Schindler, Yunus ve Soner fileleri havalandırırken, Dimata direğe takıldı. Bayburt'ta ise Cihan ve Mikail gol atarken, Ali ile Mehmet Aygün topu dışarı gönderdi.

OYUN İYİ DEĞİL

Samsunspor Teknik Direktörü Reis, takımının performansını eleştirdi. Alman teknik adam, "Sonuçtan mutluyum ama performanstan değilim. Ciddiyetimizi kaybettiğimizde veya oyunumuzu sahaya yansıtamadığımızda, bu tür maçlarda bile zorlanabileceğimizi gördük" dedi.

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