Pendikspor - Ayvalıkgücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Pendikspor - Ayvalıkgücü ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. Tur maçında Pendikspor ile Ayvalıkgücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Pendikspor - Ayvalıkgücü ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PENDİKSPOR - AYVALIKGÜCÜ ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Pendikspor - Ayvalıkgücü maçı 31 Ekim Perşembe günü saat 13.30'da oynanacak. Karşılaşmanın resmi yayıncısı bulunmuyor.

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