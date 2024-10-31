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Pendikspor - Ayvalıkgücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Pendikspor ile Ayvalıkgücü karşı karşıya gelecek. Kupa yarışında yapılan kritik maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Pendikspor - Ayvalıkgücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş: 31 Ekim 2024, Perşembe 10:20 Güncelleme: 31 Ekim 2024, Perşembe 10:50

Pendikspor - Ayvalıkgücü ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. Tur maçında Pendikspor ile Ayvalıkgücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Pendikspor - Ayvalıkgücü ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PENDİKSPOR - AYVALIKGÜCÜ ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Pendikspor - Ayvalıkgücü maçı 31 Ekim Perşembe günü saat 13.30'da oynanacak. Karşılaşmanın resmi yayıncısı bulunmuyor.

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