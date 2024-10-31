Kupada son Tango

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 70 takımın katıldığı 3. Eleme turu, bugün oynanacak olan birbirinden çekişmeli 6 maçla sona erecek. Bugün oynanacak olan 13.00'teki Bayburt Öİ-Samsunspor, 14.30'daki Edirnespor- Batman Petrol, 17.30'daki İstanbulspor-Kilis Bld. ve 20.30'daki Bursaspor-Turgutlu karşılaşmaları A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

KAYSERİ'YE SİLİVRİ ŞOKU!

Nesine 3. Lig 2. Grup lideri Silivrispor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Süper Lig ekibi Kayserispor'u sahasında 4-2 mağlup ederek 4. tura yükseldi. Kayseri ekibi 32'de Talha'nın penaltı golüyle öne geçtikten sonra Silivrispor şov başladı. Mert Aktaş'ın 2 gol attığı ilk devre 2-1 İstanbul temsilcisinin üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda 59'da Bahoken eşitliği sağlarken, 66'da Vedat ve 88'de Emir Hakan sonucu belirledi: 4-2.

HATAY 4 GOLLE TURLADI

Süper Lig temsilcisi Hatayspor, Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmasında Nesine 3. Lig ekibi İnegöl Kafkasspor'u 4-0 mağlup ederek 4. tura yükseldi. Bu sezon ligde henüz galibiyetle tanışamayan bordo- beyazlılar, ilk kez galibiyet sevinci de yaşadı. Hatay ekibinde 2 asist, 1 golle oynayan Boutobba ve 1 gol, 1 asist katkısı sağlayan Abdulkadir Parmak, maça damgasını vurdu. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, ligde Eyüp maçı öncesinde moral kazandı.