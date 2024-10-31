İstanbulspor - Kilis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

İstanbulspor - Kilis ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. Tur maçında İstanbulspor ile Kilis kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - Kilis ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSTANBULSPOR - KİLİS ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Kilis maçı 31 Ekim Perşembe günü saat 17.30'da oynanacak. Karşılaşma ASpor ekranlarından canlı yayınlanacak.

İSTANBULSPOR - KİLİS MAÇI CANLI İZLE

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...