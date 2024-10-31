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Bursaspor - 7 Eylül Turgutlu maçı CANLI İZLE (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Turnuvada 3. tur maçında Bursaspor, 7 Eylül Turgutlu'yu konuk ediyor. Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş: 31 Ekim 2024, Perşembe 20:30

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Turnuvada 3. tur maçında Bursaspor ile 7 Eylül Turgutlu karşı karşıya geliyor.

Bursa'da oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

BURSASPOR - 7 EYLÜL TURGUTLU MAÇI 11'LERİ:

Bursaspor: Zekeriya, Hamza, Furkan Emre, Furkan, Bilal, Barış, Hamza Baran, Sedat, Mustafa, Bora, Mücahit Can

7 Eylül Turgutlu: Mehmet, Osman, Hüseyin Can, Serkan, Berat, Ozan, Mert, Ayhan, Egehan, Arda, Furkan

ASpor CANLI YAYIN

BURSASPOR - 7 EYLÜL TURGUTLU MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bursaspor - 7 Eylül Turgutlu maçı TSİ 20.30'da başladı. Mücadele A Spor'da canlı yayınlanıyor.

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