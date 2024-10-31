Bursaspor - 7 Eylül Turgutlu maçı CANLI İZLE (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
Turnuvada 3. tur maçında Bursaspor ile 7 Eylül Turgutlu karşı karşıya geliyor.
Bursa'da oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
BURSASPOR - 7 EYLÜL TURGUTLU MAÇI 11'LERİ:
Bursaspor: Zekeriya, Hamza, Furkan Emre, Furkan, Bilal, Barış, Hamza Baran, Sedat, Mustafa, Bora, Mücahit Can
7 Eylül Turgutlu: Mehmet, Osman, Hüseyin Can, Serkan, Berat, Ozan, Mert, Ayhan, Egehan, Arda, Furkan
ASpor CANLI YAYIN
BURSASPOR - 7 EYLÜL TURGUTLU MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Bursaspor - 7 Eylül Turgutlu maçı TSİ 20.30'da başladı. Mücadele A Spor'da canlı yayınlanıyor.