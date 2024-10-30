Efeler 09 - Adana 01 FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Efeler 09 - Adana 01 FK ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. Tur maçında Efeler 09 ile Adana 01 FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Efeler 09 ile Adana 01 FK ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EFELER 09 - ADANA 01 FK ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Efeler 09 - Adana 01 FK maçı 31 Ekim Perşembe günü saat 13.30'da oynanacak. Karşılaşmanın resmi yayıncısı bulunmuyor.

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