Maç Sonuçları

Türkiye Kupası Haberler

Edirnespor - Batman Petrolspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Edirnespor ile Batman Petrolspor karşı karşıya gelecek. Kupa yarışında yapılan kritik maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Edirnespor - Batman Petrolspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş: 30 Ekim 2024, Çarşamba 11:20 Güncelleme: 30 Ekim 2024, Çarşamba 11:30

Edirnespor - Batman Petrolspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. Tur maçında Edirnespor ile Batman Petrolspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Edirnespor - Batman Petrolspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EDİRNESPOR - BATMAN PETROLSPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Edirnespor - Batman Petrolspor maçı 31 Ekim Perşembe günü saat 14.30'da oynanacak. Karşılaşma ASpor ekranlarından canlı yayınlanacak.

EDİRNESPOR - BATMAN PETROLSPOR MAÇI CANLI İZLE

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

EN SON HABERLER

Pendikspor - Ayvalıkgücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası
Efeler 09 - Adana 01 FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası
Bursaspor - Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası
İstanbulspor - Kilis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası
Edirnespor - Batman Petrolspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası