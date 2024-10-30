Edirnespor - Batman Petrolspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Edirnespor - Batman Petrolspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. Tur maçında Edirnespor ile Batman Petrolspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Edirnespor - Batman Petrolspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EDİRNESPOR - BATMAN PETROLSPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Edirnespor - Batman Petrolspor maçı 31 Ekim Perşembe günü saat 14.30'da oynanacak. Karşılaşma ASpor ekranlarından canlı yayınlanacak.

EDİRNESPOR - BATMAN PETROLSPOR MAÇI CANLI İZLE

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