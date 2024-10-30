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Bayburt ÖİS - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Bayburt ÖİS ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Kupa yarışında yapılan kritik maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Bayburt ÖİS - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş: 30 Ekim 2024, Çarşamba 11:20 Güncelleme: 30 Ekim 2024, Çarşamba 11:40

Bayburt ÖİS - Samsunspor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. Tur maçında Bayburt ÖİS ile Samsunspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayburt ÖİS - Samsunspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYBURT ÖİS - SAMSUNSPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayburt ÖİS - Samsunspor maçı 31 Ekim Perşembe günü saat 13.00'de oynanacak. Karşılaşma ASpor ekranlarından canlı yayınlanacak.

BAYBURT ÖİS - SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE

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