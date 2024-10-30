Bayburt ÖİS - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Bayburt ÖİS - Samsunspor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. Tur maçında Bayburt ÖİS ile Samsunspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayburt ÖİS - Samsunspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYBURT ÖİS - SAMSUNSPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayburt ÖİS - Samsunspor maçı 31 Ekim Perşembe günü saat 13.00'de oynanacak. Karşılaşma ASpor ekranlarından canlı yayınlanacak.

BAYBURT ÖİS - SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE

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