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52 Orduspor FK - Şanlıurfaspor maçı CANLI İZLE (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turnuvada 3. tur maçında 52 Orduspor FK ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geliyor. Ordu'da oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş: 30 Ekim 2024, Çarşamba 20:50

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Turnuvada 3. tur maçında 52 Orduspor FK ile Şanlıurfaspor kozlarını paylaşıyor.

Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

52 ORDUSPOR FK - ŞANLIURFASPOR MAÇI 11'LERİ:

52 Orduspor FK: Egeberk, Yunus Emre, Furkan, Nazmi, Enes, Bilal, Ufuk, Ali Kemal, Mustafa, Harun, Yusuf

Şanlıurfaspor: Erhan, Efe Arda, Fatih, Nafican, Salih, Atakan, Mahmut, Mehmet, Reagy, Stefan, Ahmet

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52 ORDUSPOR FK - ŞANLIURFASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

52 Orduspor FK - Şanlıurfaspor maçı TSİ 20.30'da başladı. Mücadele A Spor'da canlı yayınlanıyor.

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