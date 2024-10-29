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Fatih Karagümrük - Tokat Belediye Plevnespor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Fatih Karagümrük ile Tokat Belediye Plevnespor karşı karşıya geliyor. Fatih Karagümrük - Tokat Belediye Plevnespor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Giriş: 29 Ekim 2024, Salı 14:57 Güncelleme: 29 Ekim 2024, Salı 15:04

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

3. Tur maçında 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük ile 3. Lig ekibi Tokat Belediye Plevnespor karşı karşıya geliyor. Saat 15.00'te başlayan ve Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

FATİH KARAGÜMRÜK - TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Beklevic, Fidan, Sivri, Mert, Paoletti, Tintiş, Ülvan, Lamkel Ze, Gümüş, Demiroğlu, Çınar

Tokat Belediye Plevnespor: Ebubekir, Özgür, Muhsin, Berk, Umut Can, Kadir Can, Eren, Serkan, Fatih, Ömerhan, Murat Can

ASpor CANLI YAYIN

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