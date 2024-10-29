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Adanaspor - Çorluspor 1947 maçı CANLI İZLE (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turnuvada 3. tur maçında Adanaspor ile Çorluspor 1947 karşı karşıya geliyor. Adana'da oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş: 29 Ekim 2024, Salı 20:50 Güncelleme: 29 Ekim 2024, Salı 21:10

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Dev turnuvada 3. tur maçında Adanaspor ile Çorluspor 1947 karşı karşıya geliyor.

Adana'da oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

ADANASPOR - ÇORLUSPOR 1947 MAÇI İLK 11'LERİ

Adanaspor: Korcan, Donkor, Cem, Devran, Fofana, Harun, Emir Can, Mollaoğlu, Burhan, Yepie, Alp Efe

Çorluspor 1947: Burak, Mehmet, Erdinç, Muharrem, Okan, Taygun, Yasin, Mahsun, Emirhan, Volkan, M. Can

ASpor CANLI YAYIN

ADANASPOR - ÇORLUSPOR 1947 MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Adanaspor - Çorluspor 1947 maçı TSİ 20.30'da başladı. Mücadele A Spor'da canlı yayınlanıyor.

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