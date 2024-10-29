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Adanaspor 1-2 Çorluspor 1947 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turnuvada 3. tur maçında Adanaspor ile Çorluspor 1947 karşı karşıya geldi. Adana'da oynanan mücadelenin normal süresi 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Çorlu bulduğu golle üst tura yükseldi. İşte detaylar...

Giriş: 29 Ekim 2024, Salı 22:30 Güncelleme: 29 Ekim 2024, Salı 23:18

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turnuvada 3. tur maçında Adanaspor ile Çorluspor 1947 kozlarını paylaştı.

Adana'da oynanan mücadelenin normal süresi 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Karşılaşmada 37. dakikada Çorluspor 1947'DEN Mahsun Çapkan penaltı vuruşundan yararlanamadı.

İlk yarıda başka bir gelişme olmadı ve iki takım soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle girdi.

İkinci yarıda 68. dakikada Tapsoba skoru 1-0'a getirdi.

86. dakikada Mahsun Çapkan skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.

Mücadelenin normal süresi bu gollerle 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın uzatmalarında 112. dakikada Volkan Uluğ skoru 2-1'e getiren isim oldu.

Tekirdağ ekibi bu sonuçla Adana'da turu geçen taraf oldu.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

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