Adanaspor 1-2 Çorluspor 1947 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turnuvada 3. tur maçında Adanaspor ile Çorluspor 1947 kozlarını paylaştı.
Adana'da oynanan mücadelenin normal süresi 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
Karşılaşmada 37. dakikada Çorluspor 1947'DEN Mahsun Çapkan penaltı vuruşundan yararlanamadı.
İlk yarıda başka bir gelişme olmadı ve iki takım soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle girdi.
İkinci yarıda 68. dakikada Tapsoba skoru 1-0'a getirdi.
86. dakikada Mahsun Çapkan skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.
Mücadelenin normal süresi bu gollerle 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmanın uzatmalarında 112. dakikada Volkan Uluğ skoru 2-1'e getiren isim oldu.
Tekirdağ ekibi bu sonuçla Adana'da turu geçen taraf oldu.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ: