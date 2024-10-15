Şölen Sürüyor

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu kuraları çekilecek. 70 takımın yer alacağı kura çekimi 14.00'te ASpor'da olacak. Maçlar ise 29,30 ve 31 Ekim'de

Giriş: 15 Ekim 2024, Salı 06:50

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası heyecanı devam ediyor. Dev organizasyonda bugün 3. Eleme Turu kura çekimi yapılacak. 14.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kuraya, 2. Eleme Turu'nu geçen 32 takım ve bu turdan dahil olacak 38 takım katılacak. 70 takımlı kura çekimi, A Spor'dan canlı yayınlanacak. Karşılaşmalar ise 29-30 ve 31 Ekim'de tek maçlı eleme usulüne göre oynanacak. Takımlar 4. Eleme Turu'na yükselmek için kıyasıya mücadele verecek.

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