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Uşakspor - Bursaspor MAÇI CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde Uşakspor ile Bursaspor karşı karşıya geliyor. Uşak 1 Eylül Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Armağan Çıbık yönetiyor. Uşakspor - Bursaspor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş: 10 Ekim 2024, Perşembe 14:57

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde Uşakspor ile Bursaspor karşı karşıya geliyor. Uşak 1 Eylül Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Armağan Çıbık yönetiyor.

UŞAKSPOR - BURSASPOR MAÇI 11'LERİ

Uşakspor: Can, Doğancan, caner, İlke, Erol, Cihangir, Talha, Rüstem, Bertuğ, Cihad, Fatih

Bursaspor: Zekeriya, Abdullah, Furkan Emre, Furkan Sakı, Yiğit, Bora, Mustafa, Hamza, Sedat, Mücahit

Uşakspor - Bursaspor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

UŞAKSPOR - BURSASPOR ZTK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Uşakspor - Bursaspor maçı 10 Ekim Perşembe günü saat 15.00'te başladı. Karşılaşma ASpor ekranlarından naklen canlı yayınlanıyor.

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