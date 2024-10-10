Uşakspor - Bursaspor MAÇI CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde Uşakspor ile Bursaspor karşı karşıya geliyor. Uşak 1 Eylül Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Armağan Çıbık yönetiyor.
UŞAKSPOR - BURSASPOR MAÇI 11'LERİ
Uşakspor: Can, Doğancan, caner, İlke, Erol, Cihangir, Talha, Rüstem, Bertuğ, Cihad, Fatih
Bursaspor: Zekeriya, Abdullah, Furkan Emre, Furkan Sakı, Yiğit, Bora, Mustafa, Hamza, Sedat, Mücahit
Uşakspor - Bursaspor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
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UŞAKSPOR - BURSASPOR ZTK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Uşakspor - Bursaspor maçı 10 Ekim Perşembe günü saat 15.00'te başladı. Karşılaşma ASpor ekranlarından naklen canlı yayınlanıyor.