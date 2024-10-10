Osmaniyespor FK - Diyarbekirspor MAÇI CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde TFF 3. Lig ekibi Osmaniyespor FK ile TFF 2. Lig ekibi Diyarbekirspor karşı karşıya geliyor. Osmaniye 7 Ocak Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Berkay Erdemir yönetiyor.
Osmaniyespor FK - Diyarbekirspor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
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OSMANİYESPOR FK - DİYARBEKİRSPOR ZTK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Osmaniyespor FK - Diyarbekirspor maçı 10 Ekim Perşembe günü saat 13.00'te başladı. Karşılaşma ASpor ekranlarından naklen canlı yayınlanıyor.