Nazilli Belediyespor - Somaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

Nazilli Belediyespor - Somaspor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. Tur maçında Nazilli Belediyespor ile Somaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nazilli Belediyespor - Somaspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NAZİLLİ BELEDİYESPOR - SOMASPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Nazilli Belediyespor - Somaspor maçı 8 Ekim Salı günü saat 14.00'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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