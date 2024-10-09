Kahramanmaraşspor - Çorluspor 1947 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kahramanmaraşspor - Çorluspor ZTK MAÇI CANLI

Kahramanmaraşspor - Çorluspor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. Tur maçında Kahramanmaraşspor ile Çorluspor 1947 kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kahramanmaraşspor - Çorluspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAHRAMANMARAŞSPOR - ÇORLUSPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kahramanmaraşspor - Çorluspor maçı 8 Ekim Salı günü saat 14.00'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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