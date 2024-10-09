Fatsa Belediyespor - Silifke Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

Fatsa Belediyespor - Silifke Belediyespor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. Tur maçında Fatsa Belediyespor ile Silifke Belediyespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fatsa Belediyespor - Silifke Belediyespor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FATSA BELEDİYESPOR - SİLİFKE BELEDİYESPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fatsa Belediyespor - Silifke Belediyespor maçı 8 Ekim Salı günü saat 14.00'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...