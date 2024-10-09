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Ergene Velimeşe - Çankaya SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Ergene Velimeşe ile Çankaya SK karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Ergene Velimeşe - Çankaya SK ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş: 09 Ekim 2024, Çarşamba 09:40 Güncelleme: 09 Ekim 2024, Çarşamba 10:10

Ergene Velimeşe - Çankaya SK ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. Tur maçında Ergene Velimeşe ile Çankaya SK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ergene Velimeşe - Çankaya SK ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ERGENE VELİMEŞE - ÇANKAYA SK ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ergene Velimeşe - Çankaya SK maçı 8 Ekim Salı günü saat 14.00'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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