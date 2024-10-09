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Beykoz İshaklıspor - Mardin 1969 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Beykoz İshaklıspor ile Mardin 1969 Spor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Beykoz İshaklıspor - Mardin 1969 Spor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş: 09 Ekim 2024, Çarşamba 09:40 Güncelleme: 09 Ekim 2024, Çarşamba 10:10

Beykoz İshaklıspor - Mardin 1969 Spor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. Tur maçında Beykoz İshaklıspor ile Mardin 1969 Spor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beykoz İshaklıspor - Mardin 1969 Spor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEYKOZ İSHAKLISPOR - MARDİN 1969 SPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beykoz İshaklıspor - Mardin 1969 Spor maçı 8 Ekim Salı günü saat 14.00'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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