Ankara Demirspor - Mazıdağı Fosfat SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

Ankara Demirspor - Mazıdağı Fosfat SK ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. Tur maçında Ankara Demirspor ile Mazıdağı Fosfat SK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ankara Demirspor - Mazıdağı Fosfat SK ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANKARA DEMİRSPOR - MAZIDAĞI FOSFAT SK ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankara Demirspor - Mazıdağı Fosfat SK maçı 8 Ekim Salı günü saat 14.00'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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