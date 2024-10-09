Ağrı 1970 Spor - Arnavutköy Belediye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

Ağrı 1970 Spor - Arnavutköy Belediye ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. Tur maçında Ağrı 1970 Spor ile Arnavutköy Belediye kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ağrı 1970 Spor - Arnavutköy Belediye ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ağrı 1970 Spor - Arnavutköy Belediye ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ağrı 1970 Spor - Arnavutköy Belediye maçı 8 Ekim Salı günü saat 13.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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