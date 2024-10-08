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Karabük İdmanyurdu Spor - Bursa Nilüfer FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Karabük İdmanyurdu Spor ile Bursa Nilüfer FK karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Karabük İdmanyurdu Spor - Bursa Nilüfer FK ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş: 08 Ekim 2024, Salı 15:40 Güncelleme: 08 Ekim 2024, Salı 15:40

Karabük İdmanyurdu Spor - Bursa Nilüfer FK ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. Tur maçında Karabük İdmanyurdu Spor ile Bursa Nilüfer FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Karabük İdmanyurdu Spor - Bursa Nilüfer FK ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KARABÜK İDMANYURDU SPOR - BURSA NİLÜFER FK ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Karabük İdmanyurdu Spor - Bursa Nilüfer FK maçı 8 Ekim Salı günü saat 14.00'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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