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Giresunspor ile Viransehir Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Giresunspor ile Viranşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Giresunspor - Viranşehir Belediyespor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş: 08 Ekim 2024, Salı 15:40

Giresunspor ile Viransehir Belediye Spor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. Tur maçında Giresunspor ile Viranşehir Belediyespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Giresunspor ile Viransehir Belediye Spor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GİRESUNSPOR İLE VİRANSEHİR BELEDİYE SPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Giresunspor ile Viransehir Belediye Spor maçı 8 Ekim Salı günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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