Ergene Velimeşe - Çankaya SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

Ergene Velimeşe - Çankaya SK ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. Tur maçında Ergene Velimeşe ile Çankaya SK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ergene Velimeşe - Çankaya SK ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ERGENE VELİMEŞE - ÇANKAYA SK ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ergene Velimeşe - Çankaya SK maçı 8 Ekim Salı günü saat 14.00'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...