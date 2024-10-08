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Çayelispor - Yeşil Yalova FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Çayelispor ile Yeşil Yalova FK karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Çayelispor - Yeşil Yalova FK ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş: 08 Ekim 2024, Salı 14:00 Güncelleme: 08 Ekim 2024, Salı 14:10

Çayelispor - Yeşil Yalova FK ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. Tur maçında Çayelispor ile Yeşil Yalova FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çayelispor - Yeşil Yalova FK ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÇAYELİSPOR - YEŞİL YALOVA FK ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çayelispor - Yeşil Yalova FK maçı 8 Ekim Salı günü saat 14.00'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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