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Adıyaman FK - Afyonspor Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Adıyaman - Afyonspor ZTK MAÇI CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Adıyaman FK ile Afyonspor Kulübü karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Adıyaman FK - Afyonspor Kulübü ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş: 08 Ekim 2024, Salı 12:30 Güncelleme: 08 Ekim 2024, Salı 12:30

Adıyaman FK - Afyonspor Kulübü ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başladı. 2. Tur maçında Adıyaman FK ile Afyonspor Kulübü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adıyaman FK - Afyonspor Kulübü ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADIYAMAN FK - AFYONSPOR KULÜBÜ ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adıyaman FK - Afyonspor Kulübü maçı 8 Ekim Salı günü saat 13.00'te A Spor'da ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Adıyaman FK - Afyonspor Kulübü maçı canlı izlemek için tıklayın

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