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23 Elazığ FK - Polatlı 1926 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında 23 Elazığ FK ile Polatlı 1926 Spor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki 23 Elazığ FK - Polatlı 1926 Spor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş: 08 Ekim 2024, Salı 14:00 Güncelleme: 08 Ekim 2024, Salı 14:10

23 Elazığ FK - Polatlı 1926 Spor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. Tur maçında 23 Elazığ FK ile Polatlı 1926 Spor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, 23 Elazığ FK - Polatlı 1926 Spor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

23 ELAZIĞ FK - POLATLI 1926 SPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

23 Elazığ FK - Polatlı 1926 Spor maçı 8 Ekim Salı günü saat 14.00'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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