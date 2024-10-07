Kilis Belediyespor - Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Kilis Belediyespor - Balıkesirspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Kilis Belediyespor ile Balıkesirspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Kilis Belediyespor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KİLİS BELEDİYESPOR - BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kilis Belediyespor - Balıkesirspor maçı 8 Ekim Salı günü saat 13:00'te A Spor'da canlı yayınlanacak.