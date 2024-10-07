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Kilis Belediyespor - Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Kilis Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Balıkesirspor ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kilis Belediyespor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş: 07 Ekim 2024, Pazartesi 12:00 Güncelleme: 07 Ekim 2024, Pazartesi 12:00

Kilis Belediyespor - Balıkesirspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Kilis Belediyespor ile Balıkesirspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Kilis Belediyespor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KİLİS BELEDİYESPOR - BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kilis Belediyespor - Balıkesirspor maçı 8 Ekim Salı günü saat 13:00'te A Spor'da canlı yayınlanacak.

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