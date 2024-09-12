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Bozüyük Vitraspor - Bursaspor MAÇI CANLI İZLE | Bozüyük Vitraspor - Bursaspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası ilk hafta maçında Bozüyük Vitraspor ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Futbol Sahası'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Bozüyük Vitraspor - Bursaspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş: 12 Eylül 2024, Perşembe 10:43

Bozüyük Vitraspor - Bursaspor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başladı. İlk hafta maçında Bozüyük Vitraspor ile Bursaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bozüyük Vitraspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOZÜYÜK VİTRASPOR - BURSASPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bozüyük Vitraspor - Bursaspor maçı 12 Eylül Perşembe günü saat 16.00'da A Spor ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

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BOZÜYÜK VİTRASPOR - BURSASPOR maçı canlı izlemek için tıklayın

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