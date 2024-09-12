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23 Elazığ FK - 12 Bingölspor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur ilk maçında 23 Elazığ FK ile 12 Bingölspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi kazanan ekip kupada adını bir üst tura yazdıracak. 23 Elazığ FK - 12 Bingölspor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş: 12 Eylül 2024, Perşembe 13:29 Güncelleme: 12 Eylül 2024, Perşembe 13:36

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur ilk maçında 23 Elazığ FK ile 12 Bingölspor karşı karşıya geliyor. Elazığ Doğukent Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Onur Can Dolgun yönetiyor.

Mücadeleyi kazanan ekip kupada adını bir üst tura yazdıracak.

23 Elazığ FK - 12 Bingölspor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

MAÇIN İLK 11'LERİ

23 Elazığ FK: Eren, Fatih, Güray, Batuhan, Hüseyin Akın, Boran, Haktan, Muhammed, Erkut, Sedat, Burak Kaan

12 Bingölspor: Oğuzhan, Batuhan, Muhammet Serdar, Ali, Ruhi, Muhammed Burak, Muhammed, Burak, Özgen, İsmail, Bilal

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