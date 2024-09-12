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23 Elazığ FK - 12 Bingölspor MAÇI CANLI İZLE | 23 Elazığ FK - 12 Bingölspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası ilk hafta maçında 23 Elazığ FK ile 12 Bingölspor karşı karşıya gelecek. Elazığ Doğukent Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki 23 Elazığ FK - 12 Bingölspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş: 12 Eylül 2024, Perşembe 10:21 Güncelleme: 12 Eylül 2024, Perşembe 10:36

23 Elazığ FK - 12 Bingölspor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başladı. İlk hafta maçında 23 Elazığ FK ile 12 Bingölspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, 23 Elazığ FK - 12 Bingölspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

23 ELAZIĞ FK - 12 BİNGÖLSPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

23 Elazığ FK - 12 Bingölspor maçı 12 Eylül Perşembe günü saat 13.30'da A Spor ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

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23 ELAZIĞ FK - 12 BİNGÖLSPOR maçı canlı izlemek için tıklayın

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