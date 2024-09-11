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Uşakspor - Konyaspor MAÇI CANLI İZLE | Uşakspor - Konyaspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası ilk hafta maçında Uşakspor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Uşakspor - Konyaspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş: 11 Eylül 2024, Çarşamba 10:43 Güncelleme: 11 Eylül 2024, Çarşamba 10:50

Uşakspor - Konyaspor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başladı. İlk hafta maçında Uşakspor ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Uşakspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UŞAKSPOR - KONYASPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Uşakspor - Konyaspor maçı 11 Eylül Çarşamba günü saat 16.00'da A Spor'da ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

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UŞAKSPOR - KONYASPOR maçı canlı izlemek için tıklayın

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