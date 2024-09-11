Maç Sonuçları

Türkiye Kupası Haberler

Uşakspor 4 - 0 1922 Konyaspor MAÇ SONUCU ÖZET | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur ilk maçında Uşakspor ile 1922 Konyaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi kazanan taraf ev sahibi ekip Uşakspor oldu. Gollere ve maç detayına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Giriş: 11 Eylül 2024, Çarşamba 16:00 Güncelleme: 11 Eylül 2024, Çarşamba 18:20

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur ilk maçında Uşakspor ile 1922 Konyaspor karşı karşıya geldi. Uşak 1 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Muhammet Alperen Çopur yönetti.

Mücadeleyi kazanan ekip ev sahibi takım Uşakspor oldu ve adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Mücadelenin ilk 11'leri şu şekildeydi.

UŞAKSPOR: Ramazan, Talha, Doğukan, Ömer, Erdi, Nihat, Turan, Osman, Alişan, M. Sefa, İbrahim

1922 KONYASPOR: Ersagun, Hüseyin, Şeyhmus, Mert, Kadir, Emirhan, Enes, Çağdaş, Muhammed, Ömer, Uğur

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

EN SON HABERLER

Uşakspor 4 - 0 1922 Konyaspor MAÇ SONUCU ÖZET | Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası'nda birinci tur maçları oynanmaya devam ediyor! İşte tur atlayan takımlar
Çankırıspor 1-2 Kırıkkale FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Kahramanmaraş İstiklal Spor 0-1 Kilis Belediyespor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Sinopspor 0-2 Düzcespor (MAÇ SONUCU-ÖZET) Düzcespor üst turda!