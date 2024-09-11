Uşakspor 4 - 0 1922 Konyaspor MAÇ SONUCU ÖZET | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur ilk maçında Uşakspor ile 1922 Konyaspor karşı karşıya geldi. Uşak 1 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Muhammet Alperen Çopur yönetti.

Mücadeleyi kazanan ekip ev sahibi takım Uşakspor oldu ve adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Mücadelenin ilk 11'leri şu şekildeydi.

UŞAKSPOR: Ramazan, Talha, Doğukan, Ömer, Erdi, Nihat, Turan, Osman, Alişan, M. Sefa, İbrahim



1922 KONYASPOR: Ersagun, Hüseyin, Şeyhmus, Mert, Kadir, Emirhan, Enes, Çağdaş, Muhammed, Ömer, Uğur

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