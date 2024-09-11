Heyecana devam

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1'inci eleme turu heyecanı dün Sinopspor- Düzce Cam Düzcespor maçıyla başladı. Bugün ise iki karşılaşma oynanacak. Saat 11.30'da Çankırı Futbol Kulübü, evinde Kırıkkale Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Saat 16.00'da ise Uşakspor, Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor'u ağırlayacak. İki karşılaşmada A Spor'dan naklen yayınlanacak. Bu karşılaşmalarda kazanan taraflar, bir üst tura adını yazdıracak. Dört takımın da ana hedefi Türkiye Kupası'nda grup aşamasına kalmak.

TİMSAH ATEŞİ YARIN YANACAK

Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan ancak sonrasında yaşadığı mali problemler nedeniyle alt liglere kadar düşen Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'na 1'inci turdan katılıyor. Timsahlar, yarın saat 16.00'da Bozüyük Virtaspor'a konuk olacak. Günün diğer maçında ise 23 Elazığ ile 12 Bingöl oynayacak.