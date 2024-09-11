Çankırıspor - Kırıkkale FK MAÇI CANLI İZLE | Çankırıspor - Kırıkkale FK ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çankırıspor - Kırıkkale FK ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başladı. İlk hafta maçında Çankırıspor ile Kırıkkale FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çankırıspor - Kırıkkale FK ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÇANKIRISPOR - KIRIKKALE FK ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çankırıspor - Kırıkkale FK maçı 11 Eylül Çarşamba günü saat 13.30'da A Spor'da ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

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ÇANKIRISPOR - KIRIKKALE FK maçı canlı izlemek için tıklayın