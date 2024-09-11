Çankırıspor - Kırıkkale FK | CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası ilk hafta maçında Bölgesel Amatör Lig ekibi Çankırıspor ile TFF 3. Lig ekibi Kırıkkale FK karşı karşıya geliyor. Çankırı Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı Buğrahan Dilkan İnanır yönetiyor. Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

İŞTE ÇANKIRISPOR - KIRIKKALE FK MAÇININ 11'LERİ

ÇANKIRISPOR: Cihan Bal, Rıfat Merzifonluoğlu, Ahmet Üner, İsmail Çetin, İsa Fuat Dayı, Anıl Kılıç, Yusuf Bulundu, Barış Dede, Nejdet Diker, Mustafa Değirmenci, Canberk Özçakır

KIRIKKALE FK: Furkan Yardım, Nuri Melih Mursal, Adem Ercan, Seyit Mehmet Söğüt, Burak Başkaya, Buğra Şahiner, Berkay Göçmen, Mehmet Tolun, Osman Arslantaş, Yusuf Ensar Poyrazlı, Emir Açıkgöz