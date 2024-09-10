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Kahramanmaraş İstiklal Spor 0-1 Kilis Belediyespor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası 1’nci Tur maçları, TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta boy gösteren Kahramanmaraş İstiklal Spor ile Bölgesel Amatör Lig takımlarından Kilis Belediyespor arasında oynanan maçla başladı. Konuk takım, 24'üncü dakikada Arif ile bulduğu golle karşılaşmayı 1-0 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Giriş: 10 Eylül 2024, Salı 16:16

Ziraat Türkiye Kupası 1'nci Tur maçları, TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Kahramanmaraş İstiklal Spor ile Bölgesel Amatör Lig takımlarından Kilis Belediyespor arasında oynanan maçla başladı.

Konuk takım Kilis Belediyespor, 24'üncü dakikada Arif ile bulduğu golle karşılaşmayı 1-0 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı.

STAT: Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası

HAKEMLER: Hakan Aktaş, Ayberk Yalçınkaya, Babacan Can Durmuş

KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR: Enes - Kamil, Uğur Mustafa, Reşo, Ahmet Melih, Hilmi Arda, Tarık, Vaysal, Onur, Osman, Nurettin

KİLİS BELEDİYESPOR: İhsan Turgut - Eren , Tahir, Kerem (Cabbar), Umut Koray, Uğur, Hüseyin (Dk.80 Mohamad), Mahsuni (Dk. 62 Eren), Arif , Halil, Onur

SARI KARTLAR: Kamil (Kahramanmaraş İstiklal Spor),

GOLLER: Dk.24 Arif (Kilis Belediyespor)

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