ZTK KURA ÇEKİMİ 2024-2025 | Ziraat Türkiye Kupası 1. tur kura çekimi ne zaman? - Türkiye Kupası maçlarının tarihleri

2024-2025 sezonunda yeni formatıyla oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası'nın tarihleri belirlendi. Futbolseverler ise karşılaşma detaylarının belirleneceği kura çekimi tarihlerini merak ediyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 1. tur kura çekimi ne zaman? İşte yanıtı...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 1. TUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

2024-2025 sezonunda yeni formatıyla oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası'nın tarihleri belirlendi.

5 eleme turu, 24 takımlı grup aşaması ve final aşamalarından oluşan kupanın tarihleri şu şekilde:

Ziraat Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü 3. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendine istinaden, 1. Eleme Turu müsabakası eşleşmeleri, 3 Eylül 2024 Salı günü TFF tarafından yapılacak olan kura çekimi ile belirlenecek ve müsabaka programı ilan edilecektir.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN