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Türkiye Kupası Haberler İsmail Kartal: Tepki gösteremeden kaybettik

İsmail Kartal: Tepki gösteremeden kaybettik

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 3-0 mağlup olarak kupaya veda etti. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Kartal'ın açıklamaları...

Giriş: 27 Şubat 2024, Salı 23:25 Güncelleme: 27 Şubat 2024, Salı 23:59

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 3-0 mağlup olarak kupaya veda etti.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Kartal'ın açıklamaları şu şekilde:

Biz buraya iddialı gelmiştik. Oyunun başında Cengiz'le bulduğumuz pozisyonu gol yapabilseydik o moralle başka şeyler olabilirdi. Sonuçta biz bugün kaybettik. Bu sezon hiç olmayan bir şekilde tepki gösteremeden kaybettik. Oyuncularımla konuştum, bundan ders çıkartacağız. Bundan önce berabere kaldığımız maçlarda futbol oynayan bir takımdık ama bugün bu olmadı. Tekrar bıraktığımız yerden devam edeceğiz. En iyi şekilde Hatayspor maçına hazırlanacağız.

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