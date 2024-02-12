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Türkiye Kupası Haberler Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oluyor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oluyor | CANLI

Son dakika spor haberleri... Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları tamamlandı ve çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. Yapılan kura çekimi ile çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oluyor. Kura çekimini haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

Giriş: 12 Şubat 2024, Pazartesi 14:00 Güncelleme: 12 Şubat 2024, Pazartesi 14:15

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Çeyrek final maçları, 27-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Kura çekimini haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

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