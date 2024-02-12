Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oluyor | CANLI

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştiriliyor.
Çeyrek final maçları, 27-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
Kura çekimini haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE
İŞTE EŞLEŞMELER
Trabzonspor - RAMS Başakşehir
Beşiktaş - TÜMOSAN Konyaspor
MKE Ankaragücü - Fenerbahçe
Galatasaray - VavaCars Fatih Karagümrük