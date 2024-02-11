Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ 2024 | Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kura çekimi Riva'da gerçekleştirilecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları, yarın çekilecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 14.00'te başlayacak.

Kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Kupada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, RAMS Başakşehir, Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük, TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü, son 8 takım arasına kaldı.

Çeyrek final maçları, 27-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.