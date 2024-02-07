Şölen sürüyor

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu, bugün oynanacak 3 maçla sürecek. A Spor'daki büyük heyecan, saat 14.30'da Sivas-Konya, 17.30'da Başakşehir-Hatay ve 20.45'te G.Antep FK-F.Bahçe maçlarıyla devam edecek. Karşılaşmalar, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Öte yandan Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı finallerin kura çekimi, 12 Şubat Pazartesi günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek ve A Spor'dan yayınlanacak.





ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI PROGRAMI / BUGÜN:



14.30 Sivasspor-Konyaspor Atilla Karaoğlan



17.30 Başakşehir-Hatayspor Bahattin Şimşek



20.45 Gaziantep FK-F.Bahçe Burak Şeker



YARIN:



17.30 G.Birliği-Trabzonspor Mert Güzenge



20.45 Antalyaspor-Beşiktaş Ümit Öztürk