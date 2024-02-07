RAMS Başakşehir - Atakaş Hatayspor maçı CANLI İZLE (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında RAMS Başakşehir ile Atakaş Hatayspor kozlarını paylaşıyor.

İstanbul'da oynanan mücadelede iki takım da çeyrek finale yükselebilmek için sahada.

Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

RAMS BAŞAKŞEHİR - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ:

RAMS Başakşehir: Deniz, Ba, Mahmut, Opoku, Lima, Abeid, Emirhan, Aleksic, Kemen, Serdar, Keny

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Maksimovic, Burak, Kerim, Cemali, Boudjemaa, Massanga, Fernandes, Hodzic, Rivas, Dadaşov

ASpor CANLI YAYIN

RAMS BAŞAKŞEHİR - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

RAMS Başakşehir ile Atakaş Hatayspor maçı TSİ 17.30'da başladı. Mücadele A Spor'da canlı yayınlanıyor.

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