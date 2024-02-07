İsmail Kartal'dan Sumudica'ya olay cevap!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu. Zemin nedeniyle sakatlıklar yaşandığını ve oynanan futbolun bundan dolayı etkilendiğini belirten Kartal, "İki hafta önce burada sahanın zeminin kötü olduğundan bahsetmiştim. Bugün bunu yine söylüyorum. Bu kötü zeminde futbol oynamak çok zor. King'in ayak bileği burkuldu. Ne zaman döneceği belli değil. Bizimam acımız futbolu bir yerlere taşımak. İki takımın oyuncuları nasıl futbol oynayacak. Futbolcular soyunma odasında şikayet etti. Bonucci geldi hocam ayağım şişti oynayamıyorum. dedi. Daha iyi zeminler olsun, futbolumuzu iyiye taşıyalım. Zeminin kötü olmasına rağmen iyi bir oyun çıkardık. Oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'nın daha önce Süper Lig'de oynadıkları karşılaşma sonrası "F.Bahçe istediği yerde oynarız" sözleri hatırlatılan İsmail Kartal, "Kendisi öyle cevap verdi ama 1 sene önce sahanın kötü olduğunu da söyleyen yine kendisi. Lütfen ona da bakın. Ben başka bir cevap vermek, muhatap olmak istemiyorum" şeklinde konuştu.